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İşsiz kalınca evinin bahçesinde tarıma başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını tarıma olan ilgiyi arttırdı.

Korona virüs salgını tarıma olan ilgiyi arttırdı. Erdek’te birçok kişi korona virüs salgını nedeniyle kendini toprağa adadı.
Erdek’te bir kafede çalışırken, korona virüs önlemleri kapsamında çalıştığı işyerinin kapanmasıyla işsiz kalan 27 yaşındaki Eray Kaplan, boş vakitlerini değerlendirmek evinin bahçesinde ki toprağı işliyor.
Gedeve Mevkinde bulunan bahçesinde domates, biber, karpuz ve patlıcan gibi fideleri toprakla buluşturan Eray Kaplan, Korana virüs ile mücadele edilen şu günlerde toprağın kendisine vermiş olduğu huzur ve mutluluğun yerinin bambaşka olduğunu ifade eden Kaplan, "Toprak; yeri gelmiş bizler için memleket, yeri gelmiş bitkilere hayat, hayvanlara da besin olmuştur. Toprakla uğraşmaya başlayınca zamanın nasıl akıp geçtiğini fark etmiyor insan. O an, hiçbir şey düşünmeden sadece bizi içine çeken ilgilendiğimiz fidanlar ile baş başa kalıyoruz. Zaten bir kere o hissi tadınca toprak terapisinden vazgeçmek imkansız bir hal alıyor. Bir çiçek, domates veya biber yetiştirmek; sevgiyi, ilgiyi, sahiplenme duygusunu ve tüm olumlu duyguları tattırıyor insana. Bizde dedemizden kalan bu bahçede bir nevi terapi yapıyoruz. Sebzelerimizi ekiyor, doğanın bizlere sunduğu tüm güzellikleri bire bir yaşıyoruz. Bu yıl ektiğimiz hasadımız hayırlı ve bereketli olsun. Tüm dünyayı etkisi atlına alan korona virüs hastalığının insanlar üzerinden etkisini en kısa sürede kaybetmesini diliyor, normal yaşama dönmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

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