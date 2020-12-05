YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Issız sokakların çalışan işçileri

Issız sokakların çalışan işçileri

KIRIKKALE HABERLERİ  | 05.12.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde de şehir içi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.Kırıkkale’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında belediye tarafından kent merkezindeki yolların bakım ve onarımları yapılıyor.

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde de şehir içi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Kırıkkale’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında belediye tarafından kent merkezindeki yolların bakım ve onarımları yapılıyor. İşçiler, günün ilk ışıklarıyla ıssız cadde ve sokakların yollarını tadilattan geçiriyor. İnsan yoğunluğu ve araç trafiği akışının olmaması ise yol bakım-onarım çalışmaları daha rahat bir şekilde sürdürülüyor.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı işçileri ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Saygılı, "Ekiplerimiz, sokağa çıkma yasağı sürecinde aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren ekiplerimizi ziyaret edip çalışmalarında kolaylıklar diledik" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
PARTNERAleyna Tilki: Aşı yaptırmak istemiyorumAleyna Tilki: Aşı yaptırmak istemiyorum
1/

Kırıkkale Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:45
Öğle
12:42
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:52

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Avundukluoğlu Eczanesi
Merkez
Üçerler Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.