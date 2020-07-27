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İşsizler Derneği bu yılda kurban eti bağışlarını kabul edecek

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 27.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İşsizler Derneği Başkanı Hasan Kaya, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kutlanacak Kurban Bayramı’nda yoksul ve asgari ücretle geçinmekte zorluk yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere kurban eti bağışlarını kabul edeceklerini kaydetti.Başkan Kaya, kurbanın yoksula vefa Allah’a yakınlaşmak olduğunu hatırlatarak, bu yılda dernek olarak et bağışlarını kabul edeceklerini ifade etti.

İşsizler Derneği bu yılda kurban eti bağışlarını kabul edecek

Afyonkarahisar İşsizler Derneği Başkanı Hasan Kaya, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kutlanacak Kurban Bayramı’nda yoksul ve asgari ücretle geçinmekte zorluk yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere kurban eti bağışlarını kabul edeceklerini kaydetti.
Başkan Kaya, kurbanın yoksula vefa Allah’a yakınlaşmak olduğunu hatırlatarak, bu yılda dernek olarak et bağışlarını kabul edeceklerini ifade etti. Başkan Kaya, “Kurban etlerimizi en önce ihtiyaç sahibi yakınlarımıza, komşumuza, işsiz ve fakirlerimize, öğrencilerimize, asgari ücretle kıt kanaat geçinmeye çalışan vatandaşlarımıza vermemiz çok önemli dini vecibemizdir. Sizlerin bağışları sayesinde 12 ayda bir defa bu insanlarımızın tenceresine et girecek, çocukları ile sayenizde bayramın idrakine varacaklardır.
Bazı yardım kuruluşlarımız kurbanların bağışını yurt dışındaki fakirlere verilmesi için şehrin pek çok yerlerine afiş asmaları gayet güzel bir hizmet olarak görüyoruz ancak isteyemeyen kendi fakirimizi, asgari ücretle çalışan insanlarımızı ve işsizlerimizi de düşünmek zorundayız. Onları boynu bükük halde bırakamayız. Biz dernek olarak kurban derisi toplamıyoruz, isteyen hayırsever kardeşlerimiz adreslere yönlendirildiği gibi dernek kanalı ile de ihtiyaç sahibi insanlarımıza bağışladığınız etleri ulaştırıyoruz.
Öte yandan, bağışta bulunmak isteyenler derneğimize 0 272 213 7171 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler” diye konuştu.

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