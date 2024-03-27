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İstanbul’da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi gözaltına alındı

İHA İHA
27.03.2024 10:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş’taki ‘Nusr-Et’ isimli restorana yönelik silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen ‘Mahzen 22’ operasyonu ile 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne Beşiktaş’ta bulunan ‘Nusr-Et’ isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu” dedi. ifadelerine

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