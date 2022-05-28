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''İstanbul'a geldiğimde görüşmem oldu'' dedi! İstanbul devine mi gidiyor?

28.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transfer listesindeki Cebrail Karayel transferiyle ilgili açıklama yaptı. Altay'dan ayrılan savunmacı, başkan adayı Dursun Özbek ile görüştüğünü açıkladı. Karayel, "Altay ile sözleşmem sona erdi. Ben de hakkımda çıkan haberleri basından takip ediyorum. Galatasaray'ın başkan adayı Dursun Özbek ile İstanbul'a geldiğimde görüşmem oldu." dedi. İşte detaylar...

''İstanbul'a geldiğimde görüşmem oldu'' dedi! İstanbul devine mi gidiyor?
Cebrail Karayel

Cebrail Karayel

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Altay
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Spor Toto Süper Lig'e veda eden Altay'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Cebrail Karayel transferin gözde ismi oldu. Konyaspor'un listesinde olduğu belirtilen Cebrail'e Galatasaray'ın da talip olduğu iddia edildi.

"SEZON BENİM ADIMA GÜZEL GEÇTİ"

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Radyospor'un konuğu olan Cebrail Karayel, "Sezon benim adıma güzel geçti. Ancak Altay ile Süper Lig'e veda etmemiz kötü oldu. Altay ile sözleşmem sona erdi, burada çok güzel günler yaşadım. Sezon içerisinde her çok sıkıntı yaşadık. Ülkemizde yerli oyuncu olmak çok zor. Çünkü saha içine odaklanmamız gereken noktada saha dışındaki sorunlarla da uğraştık" ifadeleri kullandı.

"DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞTÜM"

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Galatasaray iddiası ile ilgili olarak ise Cebrail, "Altay ile sözleşmem sona erdi. Ben de hakkımda çıkan haberleri basından takip ediyorum. Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek ile İstanbul'a geldiğimde görüşmem olmuştu. Bu görüşme tanışma babında oldu. Dursun Özbek'in otelinde kalıyorduk, tanıştık, Sayın Özbek beni beğendiğini söyledi bu şekilde kısa bir sohbetimiz oldu." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU...

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Galatasaray'da Cebrail Karayel'in takıma katılması beklenirken bu transferin ardından Kerem Aktürkoğlu ile de yollar ayrılacak. Transfer bütçesi oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifleri dinleyecek ve makul bir anlaşmayı kabul edecek.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Altay
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