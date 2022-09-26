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İstanbul Adliyesi girişinde arama sırasında kaçan kişi yakalandı

26.09.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Adliyesi girişinde arama sırasında kaçan kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adliyesi ana kapısındaki güvenlik noktasından geçtiği sırada bir anda koşmaya başlayan kişi, polis ve güvenlik görevlilerince yakalandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na C Blok'tan girmek isteyen bir kişi, güvenlik noktasında bulunan X-ray cihazından geçerken sinyal verdi.

Bunun üzerine bir anda koşup adliyeden çıkan kişi, güvenlik görevlileri ve polisi harekete geçirdi.

Yaklaşık 1 dakikalık kovalamacanın ardından adliyenin önünde yakalanan kişi, "Neden kaçıyordunuz?" sorusuna "üstümde" yanıtını verdi.

Adliyenin karakoluna götürülen kişinin üst aramasında herhangi bir suç unsuru bulunmazken, hakkında suç kaydına rastlanmadı.

Üzerinde bir suç unsuru olduğunu sanıp paniklediği için kaçtığını aktaran, adının "Şeyhmus" olduğu öğrenilen kişi, götürüldüğü karakolda işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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