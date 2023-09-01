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İstanbul Adliyesi'nde yeni arabuluculuk döneminde başvurular alınıyor

01.09.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme öncesinde çözümünü amaçlayan arabuluculuk sistemine eklenen yeni alanlar bugün itibariyle uygulanmaya başlanırken, İstanbul Adliyesi'ne gelen başvurularda kira uyuşmazlıkları ön plana çıkıyor.

Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması bugün itibarıyla başladı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda da 11'i zabıt katibi 13 kişinin görevlendirildiği Arabuluculuk Merkezi'ne başvurular alınıyor. Büroya gelen vatandaşlar, başvuru formuyla birlikte kayıtlarını yaptırıyor ve kendilerine arabulucu atanmasını bekliyor.

Öte yandan İstanbul Adalet Sarayı'na öğle saatlerine kadar bürolara yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 75'inin kira hukukuyla ilgili olduğu öğrenildi.

EV SAHİBİ VE KİRACI ANLAŞMAZLIĞI

Kiracısıyla yaşadığı anlaşmazlık için Arabuluculuk Merkezi'ne gelen Salih Ormak, Gayrettepe'deki evini 2 yıl önce kiraya verdiğini ancak kiracıyı tahliye etmek istediğini söyledi.

Ormak, kiracısının 2 bin 500 lira kira verdiğini, evinin bulunduğu konumda kiraların 25-30 bin olduğunu belirterek, kiranın yükseltilmesini istediğini söyledi.

Ev sahiplerinden Yılmaz Pamuk ise Düzce'de yaşadığını, emekli olduğunu belirterek, İstanbul'daki evine yerleşmek istediğini ancak kiracısının daireyi boşaltmadığını anlattı.

Pamuk, Mecidiyeköy'deki evinde 3 yıldır kiracısı olduğunu ifade ederek, "Yani iki kontratı bitti. 'Evim ve iş yerim karşılıklı. İşim eve yakın olduğu için boşaltmak istemiyorum.' diyor. Bana diyor ki hatta, 'Sana ev bulayım.' Şu an 6 bin lira kira veriyor." dedi.

Daha önce mahkemeye başvurmadığını, arabuluculukla şansını denemek istediğini dile getiren Pamuk, kiracısının 5 Temmuz'da süresinin dolduğunu aktardı.

Avukatının mahkeme sürecinin 2 yıl uzayabileceğini söylediğini anlatan Pamuk, "İstanbul'da geçici olarak oğlumun yanında, kiralık odasında kalıyorum. 3 kişi bir yerde kalıyorlar, apart gibi. Haliyle Düzce'ye geri gideceğim. Şu an kendi evimde kalamıyorum. Kaldığım yer de kendi evimden 3-4 bina aşağıda." ifadelerini kullandı.

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