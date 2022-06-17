YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Adliyesinden firar etmeye çalışan zanlı polislerce yakalandı

İstanbul Adliyesinden firar etmeye çalışan zanlı polislerce yakalandı

17.06.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polisin, kaçan zanlıyı kovalayarak erkekler tuvaletinin önünde yakaladığı anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Bir grup şüphelinin İstanbul Adalet Sarayına sevki sırasında C blok girişinden firar girişiminde bulunan zanlı, yanlış tarafa yönelince polisler tarafından yakalandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen bir grup şüpheli, polis eşliğinde soruşturma savcılığına götürülmek istendi.

Bu esnada şüphelilerden biri firar girişiminde bulundu.

Polisler ile güvenlik görevlilerinin kovalamacası sonucu kaçan şüpheli, erkekler tuvaletinin önünde kıskıvrak yakalandı. Zanlı, diğer şüphelilerin bulunduğu alana götürüldü.

Polisin, kaçan zanlıyı kovaladığı ve yakaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası projesi İstanbul'da tanıtıldıTÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası projesi İstanbul'da tanıtıldı
Trabzon'da vefat eden ilkokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildiTrabzon'da vefat eden ilkokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi
Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandıKocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Cuma

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Nar Eczanesi
Atasehir
Yalçın Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi kaybedeceksiniz!

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi kaybedeceksiniz!

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.