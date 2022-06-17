İstanbul Adliyesinden firar etmeye çalışan zanlı polislerce yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bir grup şüphelinin İstanbul Adalet Sarayına sevki sırasında C blok girişinden firar girişiminde bulunan zanlı, yanlış tarafa yönelince polisler tarafından yakalandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen bir grup şüpheli, polis eşliğinde soruşturma savcılığına götürülmek istendi.

Bu esnada şüphelilerden biri firar girişiminde bulundu.

Polisler ile güvenlik görevlilerinin kovalamacası sonucu kaçan şüpheli, erkekler tuvaletinin önünde kıskıvrak yakalandı. Zanlı, diğer şüphelilerin bulunduğu alana götürüldü.

Polisin, kaçan zanlıyı kovaladığı ve yakaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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