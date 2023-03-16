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  4. İstanbul Aile Vakfından Konya'da iş yeri açılışı sırasında yaşananlara ilişkin açıklama:

İstanbul Aile Vakfından Konya'da iş yeri açılışı sırasında yaşananlara ilişkin açıklama:

16.03.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Aile Vakfınca, Konya'da bir kişinin açtığı iş yeri üzerinden başlayıp özel hayatı ile devam eden tartışmaların gündeme getirilmesinin ve kamuoyunun Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına odaklanması gereken bu günlerde meşgul edilmesinin doğu olmadığı bildirildi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması gereken bu günlerde Konya'daki bir güzellik salonunun açılışıyla gündeme gelen provokatif eylemlerle ülke gündeminin bilinçli meşgul edildiği savunuldu.

Vakıf olarak her kime olursa olsun, şiddetin her türlüsüne hayatın her alanında karşı olunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"18 Eylül'de Saraçhane'de Büyük Aile Buluşması'nda ifade ettiğimiz üzere 'Tek bir insanın kılına zarar gelmesini istemeyiz.' İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yasalarımız ve özellikle Ticaret ve Medeni Kanunumuz çerçevesinde her vatandaşımıza iş ve toplum hayatımızda vatandaşlık haklarını kullanma özgürlüğü vermektedir. Kimsenin hukuk dışı söylemlerle buna engel olmaya hakkı yoktur. Herhangi bir iş yerinde yasalara aykırı bir faaliyet yürütülüyorsa devletimizin buna gereken müdahaleyi yapacağı aşikardır. Bir vatandaşın açtığı iş yeri üzerinden başlayıp özel hayatı ile devam eden tartışmaların gündeme getirilmesini ve kamuoyunun deprem fırtınasının yaralarının sarılmasına odaklanması gereken bu günlerde meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz."

"DEPREMİN YARALARINI SARMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ BU GÜNLERDE HERKESİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada, bu tür provokatif eylemler sonrası bireylerin hedef alınması üzerinden mağduriyet algısı oluşturularak LGBT propaganda ve dayatmasına alan açıldığının gözlemlendiği vurgulandı.

Açıklamada, toplumsal barışı hedef alan LGBT propaganda ve dayatmasına zemin oluşturan yersiz ve zamansız provokasyonun arka planının araştırılması gerektiğine dikkat çekilerek, "LGBT bireylerinin hedef alınması kabul edilemez. Bununla beraber, provokatör toplumsal hareketlerin mağduriyet algısı üzerinden LGBT propaganda ve dayatmasına meşruiyet kazandırma çabaları da asla kabul edilemez. Bu bakımdan pek çok STK ve kişinin, LGBT propaganda ve dayatmasına alan açma çabasına giriştiğini üzülerek gözlemliyoruz. Hep birlikte depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu günlerde herkesi sağduyuya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Konya lgbt

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