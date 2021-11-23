İstanbul Akvaryum 5 gün süresince öğretmenlere ücretsiz olacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Akvaryum'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediği kampanya kapsamında tüm öğretmenler 24-28 Kasım tarihleri arasındaki 5 gün boyunca İstanbul Akvaryum'u ücretsiz ziyaret edebilecekler.

Yapılan açıklamaya göre İstanbul Akvaryum, Öğretmenler Günü'nü özel bir kampanyayla kutluyor.

Kampanya kapsamında 24-28 Kasım tarihleri arasında 5 gün boyunca İstanbul Akvaryum'a giriş, öğretmenlere ücretiz olacak.

Öğretmenlerin ailelerine veya beraberindeki misafirlerine ise girişte yüzde 40'a varan indirim fırsatı sunulacak.

Öğretmenler ve misafirleri, öğretmen kartı gösterilmesi durumunda 24 Kasım Çarşamba gününden itibaren hafta içi 10.00-19.00 hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında kampanya fırsatlarından yararlanabilecek.

Verilen bilgiye göre Türkiye'nin en büyük akvaryumu İstanbul Akvaryum, Karadeniz'den başlayıp Pasifik’e kadar uzanan 1,2 kilometre uzunluğundaki özel temalı gezi güzergahı, Kosta Rika’dan gelen gerçek bitkilerden oluşan 1.000 metrekarelik Amazon Yağmur Ormanı, gentoo penguenlerinden dev köpekbalıklarına anakondadan piranalara kadar birbirinden ilginç 17 bin kara ve deniz canlısını keşfetme fırsatı sunuyor.



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