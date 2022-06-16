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İstanbul Akvaryum’dan çocuklara karne hediyesi kampanyası

16.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Akvaryum’dan çocuklara karne hediyesi kampanyası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Akvaryum, okulların kapanmasıyla yaz tatiline girecek çocuklar için karne hediyesi kampanyası başlattı.

İstanbul Akvaryum açıklamasına göre, 17-19 Haziran'da 3 gün boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında İstanbul Akvaryum’a karneleri ile gelen çocuklara özel, çocuk bilet fiyatları 119 TL yerine 59 TL’den satışa sunulacak.

Dev köpek balıklarından vatozlara, dünyanın en zehirli balığı taş balığından cüce kayman timsahına kadar 1.500 türden 17 bin deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, 17 farklı coğrafi tema ve 1 amazon yağmur ormanından oluşan gezi rotasıyla yaz tatiline girecek çocukları ve ailelerini heyecanlı ve öğretici birçok aktiviteye davet ediyor.

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