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İSTANBUL - BAKIRKÖY&#039;DE AVM OTOPARKINDAKİ CİNAYETTE YENİ DETAYLAR

19.03.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinin otoparkında eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) öldüren Murat Bayırköylü'nün (21) annesinin hakim, babasının ise başsavcı vekili olduğu öğrenildi.

Ahmet YEŞİLMEN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinin otoparkında eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) öldüren Murat Bayırköylü'nün (21) annesinin hakim, babasının ise başsavcı vekili olduğu öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Murat Bayırköylü, otoparkta tartıştığı eski sevgilisi Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sönmez'i hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yağmur Sönmez hayatını kaybetti.
Murat Bayırköylü'nün ise olay yerinde öldüğü tespit edildi. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirtildi. Bir süre önce boşanan çiftin tek çocuğu olduğu belirtilen Murat Bayırköylü'nün İzmir'de toprağa verileceği kaydedildi. Yağmur Sönmez'in yakınları ise cenazeyi almak için Adlı Tıp Kurumu'na geldi.

Görüntü Dökümü:
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Polis görüntüsü
Sağlık ekiplerinin görüntüsü
Olay yeri inceleme
Yaralının taşınması

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