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  4. İSTANBUL - BAKIRKÖY'DE ARIZA YAPAN İŞ MAKİNESİNİN KEPÇESİ ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL - BAKIRKÖY'DE ARIZA YAPAN İŞ MAKİNESİNİN KEPÇESİ ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

Bakırköy'de çalışma yapan işçinin üzerine arızalanan iş makinesinin kepçesi düştü.

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Bakırköy'de çalışma yapan işçinin üzerine arızalanan iş makinesinin kepçesi düştü. Feci kazada üzerine kepçe düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Taşeron firma işçileri cadde üzerinde İSKİ adına çalışma yaptığı sırada kepçelerden birinin hidrolik sisteminde arıza meydana geldi. Kazı yapan iş makinesinin kepçesi arıza nedeniyle boşalınca işçinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay anında iş makinesini kullanan operatör Uğun A. gözyaşları içinde kaldı. Polis ekipleri kepçe operatörünü gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden görüntü
Ambulanstan görüntü
Görgü tanıkları röportaj

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