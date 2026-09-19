İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig İstanbul Başakşehir 4 - 0 MS Gençlerbirliği

İstanbul Başakşehir ile Gençlerbirliği, 19 Eylül 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İstanbul Başakşehir ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da galibiyet arayışında kritik bir maç oynayacak.

Lig Durumu İstanbul Başakşehir 14. Trendyol Süper Lig O 5 G 1 B 1 M 3 P 4 6 Attığı Gol 11 Yediği Gol -5 Averaj Gençlerbirliği 12. Trendyol Süper Lig O 5 G 2 B 1 M 2 P 7 5 Attığı Gol 9 Yediği Gol -4 Averaj Gol Durumu (Toplam) İstanbul Başakşehir 6 / 11 Gençlerbirliği 5 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı İB İstanbul Başakşehir İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 1 / 1 Gol 5 – 4 G Gençlerbirliği Deplasman Oynanan Maç 2 G / B / M 1 / 0 / 1 Gol 1 – 5

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi.

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri İstanbul Başakşehir M M B M G tüm kulvarlar Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 1-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig B

Trabzonspor 2-1 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 2-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G Gençlerbirliği M M B G G tüm kulvarlar Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B

Göztepe 0-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

İstanbul Başakşehir son 2 maçında mağlup oldu. Gençlerbirliği de son 2 maçında aynı şekilde mağlup konumda.

Maç öncesi değerlendirme

İstanbul Başakşehir son 5 maçı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamladı ve savunmada 11 gol yedi. Gençlerbirliği ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 maçta 5 gol attı ve 9 gol yedi; bu da savunmasını daha sağlam olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular İstanbul Başakşehir 3 eksik Umut Bozok Edin Visca Muhammed Şengezer Gençlerbirliği 2 eksik Kevin Rodrigues Cheikh Niasse

İstanbul Başakşehir kadrosunda Umut Bozok (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Edin Visca (Şüpheli) ve Muhammed Şengezer (Sakat - Omzundan Sakat) yer almıyor.

Gençlerbirliği kadrosunda Kevin Rodrigues (Sakat) ve Cheikh Niasse (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 4 Gol 0 Asist Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 0 Gol 1 Asist Christopher Operi İstanbul Başakşehir 1 Gol 0 Asist Umut Bozok İstanbul Başakşehir 0 Gol 1 Asist Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Ousmane Diabate Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Sekou Koita Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Abdurrahim Dursun Gençlerbirliği 0 Gol 1 Asist

İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Eldor Shomurodov. Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Oğulcan Ülgün.

İkili Rekabet 3 İstanbul Başakşehir 0 Beraberlik 1 Gençlerbirliği Rams Başakşehir 3-0 Natura Dünyası Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Natura Dünyası Gençlerbirliği 2-1 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Gençlerbirliği 0-1 Medipol Başakşehir Trendyol Süper Lig

Medipol Başakşehir 2-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 3, Gençlerbirliği 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 7, Gençlerbirliği 3 gol attı.

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