SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

İstanbul Başakşehir, son dönemdeki form durumuyla dikkat çekiyor. Gençlerbirliği ise son maçlarda daha iyi bir grafik sergiledi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
İstanbul Başakşehir
4 - 0
MS
Gençlerbirliği
Stadyum: Başakşehir Fatih Terim Yayın: beIN Sports 2 Hakem: Atilla Karaoğlan

İstanbul Başakşehir ile Gençlerbirliği, 19 Eylül 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İstanbul Başakşehir ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da galibiyet arayışında kritik bir maç oynayacak.

Lig Durumu

İstanbul Başakşehir

14. Trendyol Süper Lig
O
5
G
1
B
1
M
3
P
4
6
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-5
Averaj

Gençlerbirliği

12. Trendyol Süper Lig
O
5
G
2
B
1
M
2
P
7
5
Attığı Gol
9
Yediği Gol
-4
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

İstanbul Başakşehir 6 / 11
Gençlerbirliği 5 / 9

İç Saha / Deplasman Performansı

İstanbul Başakşehir İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 1 / 1
Gol
5 – 4
Gençlerbirliği Deplasman
Oynanan Maç
2
G / B / M
1 / 0 / 1
Gol
1 – 5

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi.

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
İstanbul Başakşehir M M B M G

tüm kulvarlar

  • 13.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M
  • 04.09.2026 İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig M
  • 30.08.2026 İstanbul Başakşehir 1-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig B
  • 23.08.2026 Trabzonspor 2-1 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M
  • 16.08.2026 İstanbul Başakşehir 2-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
Gençlerbirliği M M B G G

tüm kulvarlar

  • 13.09.2026 Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M
  • 28.08.2026 Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
  • 23.08.2026 Göztepe 0-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G
  • 15.08.2026 Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

İstanbul Başakşehir son 2 maçında mağlup oldu. Gençlerbirliği de son 2 maçında aynı şekilde mağlup konumda.

Maç öncesi değerlendirme

İstanbul Başakşehir son 5 maçı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamladı ve savunmada 11 gol yedi. Gençlerbirliği ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 maçta 5 gol attı ve 9 gol yedi; bu da savunmasını daha sağlam olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular

İstanbul Başakşehir

3 eksik
Umut Bozok Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Edin Visca Şüpheli
Muhammed Şengezer Sakat Omzundan Sakat

Gençlerbirliği

2 eksik
Kevin Rodrigues Sakat
Cheikh Niasse Sakat

İstanbul Başakşehir kadrosunda Umut Bozok (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Edin Visca (Şüpheli) ve Muhammed Şengezer (Sakat - Omzundan Sakat) yer almıyor.

Gençlerbirliği kadrosunda Kevin Rodrigues (Sakat) ve Cheikh Niasse (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 4 Gol 0 Asist
Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 0 Gol 1 Asist
Christopher Operi İstanbul Başakşehir 1 Gol 0 Asist
Umut Bozok İstanbul Başakşehir 0 Gol 1 Asist
Oğulcan Ülgün Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Ousmane Diabate Ousmane Diabate Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Sekou Koita Sekou Koita Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Abdurrahim Dursun Abdurrahim Dursun Gençlerbirliği 0 Gol 1 Asist

İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Eldor Shomurodov. Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Oğulcan Ülgün.

İkili Rekabet
3 İstanbul Başakşehir
0 Beraberlik
1 Gençlerbirliği
  • 11.04.2026 Rams Başakşehir 3-0 Natura Dünyası Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig
  • 07.11.2025 Natura Dünyası Gençlerbirliği 2-1 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig
  • 07.03.2021 Gençlerbirliği 0-1 Medipol Başakşehir Trendyol Süper Lig
  • 08.11.2020 Medipol Başakşehir 2-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 3, Gençlerbirliği 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 7, Gençlerbirliği 3 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman?

19 Eylül 2026 tarihinde.

İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

20:00'de.

İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

beIN Sports 2'de.

İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği maçında hangi oyuncular eksik?

İstanbul Başakşehir'de Umut Bozok, Edin Visca, Muhammed Şengezer; Gençlerbirliği'nde Kevin Rodrigues ve Cheikh Niasse.

İstanbul Başakşehir ve Gençlerbirliği'nin ligde kaç puanı var?

İstanbul Başakşehir 4 puanla 14. sırada, Gençlerbirliği 7 puanla 12. sırada.

Canlı anlatım

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor taraftarından deplasmanda büyük ayıp!Kayserispor taraftarından deplasmanda büyük ayıp!
Beşiktaş'ın yıldızından şoke eden açıklama! "Benim yüzünden yenildik"Beşiktaş'ın yıldızından şoke eden açıklama! "Benim yüzünden yenildik"
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği İstanbul Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.