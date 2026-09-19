İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

İstanbul Başakşehir ile Gençlerbirliği, 19 Eylül 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
İstanbul Başakşehir ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da galibiyet arayışında kritik bir maç oynayacak.
İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi.
Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi.
İstanbul Başakşehir son 2 maçında mağlup oldu. Gençlerbirliği de son 2 maçında aynı şekilde mağlup konumda.
İstanbul Başakşehir son 5 maçı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamladı ve savunmada 11 gol yedi. Gençlerbirliği ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 maçta 5 gol attı ve 9 gol yedi; bu da savunmasını daha sağlam olduğunu gösteriyor.
İstanbul Başakşehir kadrosunda Umut Bozok (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Edin Visca (Şüpheli) ve Muhammed Şengezer (Sakat - Omzundan Sakat) yer almıyor.
Gençlerbirliği kadrosunda Kevin Rodrigues (Sakat) ve Cheikh Niasse (Sakat) yer almıyor.
İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Eldor Shomurodov. Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Oğulcan Ülgün.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 3, Gençlerbirliği 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 7, Gençlerbirliği 3 gol attı.