İSTANBUL - BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU MONTERO KAZAYA KARIŞTI

Erol DEĞİRMENCİ - İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ın İspanyol futbolcusu Montero, Beykoz'da zincirleme kazaya karıştı.

Üç aracın karıştığı zincirleme kaza, Kavacık'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun kullandığı otomobil iki araç arasında kaldı. Araçlarda hasar oluştu. Montero'nun kaza sonrası tesislere gidip antremana çıktığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar



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