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İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri tasarımlarını "metaverse"de sergiledi

11.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur: - "Tasarımcı adayı olan öğrencilerimizin "metaverse"nin kullanımını, günlük hayatımıza etkilerini ve tasarım pratiğindeki yerini öğrenmelerini ve gelişmekte olan bu evrenin sınırsız potansiyelini keşfedip deneyimlemelerini amaçladık"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, “Tasarımda Güncel Konular ve Pratikler” dersi kapsamında tasarladıkları özgün çalışmaları "metaverse" platformunda sergiledi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklamasına göre, ders kapsamında çeşitli sanatçı ve tasarımcılar tarafından tasarlanmış yaratıcı "metaverse" ortamlarını ve sanal galerileri ziyaret eden öğrenciler, kendi mezuniyet projelerini de "metaverse" platformunda hazırladıkları sanal galerilerle dijital ortama taşıdı.

"Metaverse" platformunda sanal bir sınıfta derse katılma imkânı da bulan öğrenciler, son dönemde giderek popülerleşen ve geleceğin interneti olarak tanımlanan "metaverse"ü profeyonel hayatta nasıl kullanabileceklerini deneyimleme imkânı buldu.

48 öğrenci sergi teması doğrultusunda tasarımda çoğulculuk ilkesini merkeze alarak ürettikleri çeşitli konulardaki projelerle farklılıkların altını çizdi, bireysel süreçlerinin ortaklığını ve aynı zamanda biricikliğini sanal dünyaya yansıtma olanağı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, nesnelerin interneti (IoT), yapay zekâ, endüstri 4.0, genişletilmiş gerçeklik (XR) gibi geleceği etkileyen yeni teknoloji ve girişimleri de ele aldıkları "Tasarımda Güncel Konular ve Pratikler" dersi kapsamında öğrencilerin, bireysel yürüttükleri farklı konulara odaklanan mezuniyet projelerini "metaverse" platformunda sergilediğini ifade etti.

Akdur, "Tasarımcı adayı olan öğrencilerimizin "metaverse"nin kullanımını, günlük hayatımıza etkilerini ve tasarım pratiğindeki yerini öğrenmelerini ve gelişmekte olan bu evrenin sınırsız potansiyelini keşfedip deneyimlemelerini amaçladık." değerlendirmesinde bulundu.

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