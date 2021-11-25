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İstanbul Bilgi Üniversitesi, şef İsmet Saz'ı ağırladı

25.11.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından hayata geçirilen Gıda Sektörünün İçinden Gastronomi Konuşmaları Serisi'nin ilk etkinliği düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Gıda Sektörünün İçinden Gastronomi Konuşmaları Serisi kapsamındaki ilk etkinliğinde işletmeciliği ile de kendini kanıtlamış şef İsmet Saz’ı ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından hayata geçirilen Gıda Sektörünün İçinden Gastronomi Konuşmaları Serisi'nin ilk etkinliği düzenlendi.

Serinin ilk etkinliğinin açılış konuşmasını Bilgi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şef İsmet Saz, kariyer yolculuğunda her zaman gözü kara biri olduğunu, hayallerini hiçbir zaman dizginlemediğini belirtti.

Saz, "Lise döneminde çalışmaya başladım, 20’li yaşlarımda ilk şeflik deneyimimi yaşadım. Çalıştığım kurumlarda çok kısa sürelerde çok büyük sorumluluklar üstlendim." ifadelerini kullandı.

Saz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilikçi olmak ve hizmet verdiğiniz kitlenin beklentisini doğru okumak, zekice çalışmak çok önemli. Amerika’da çalıştığım süreçte NewYork Times Gazetesi için hazırladığım karidesli baklava tarifim o dönem çok konuşulmuştu. Orada çalıştığım 5 yıl boyunca pazarı, ekip yapısını, kültürü ve altyapıyı çok iyi öğrendim. Gastronomi dünyasına kazandırdığı yenilikçi markalardan TOI Restaurant & Lounge’ın New York şubesini açacağız. Türk mutfağı çok değerli ve doğru tanıtmak çok önemli. Ancak oradaki kültürü ve damak zevkini de göz ardı etmemek gerekiyor. Türk mutfağını doğru yorumlayarak New York’ta en iyi şekilde tanıtacağımıza şüphemiz yok."

3 farklı segmente hitap eden restoran zincirini kuran Saz, "İşinizde iyi olmanız para kazanmanız tabii ki çok önemli ancak tek başına yeterli değil. İşin içinde çok fazla değişken var bu nedenle amaçlarınızı doğru belirlemeli, talebi iyi analiz edebilmeli ve çok iyi stratejiler geliştirmelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekip uyumunun önemli olduğunu belirten Saz, "Beraber çalıştığım her şefi, her çalışma arkadaşımı gelecekteki potansiyel ortaklarım olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

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