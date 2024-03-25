İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yapay Zeka Fabrikası ile işbirliği yaptı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, imza töreni, İş Kuleleri'nde İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gonca Günay, Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Çağla Gül Şenkardeş, İş Grubu Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı Barış Karakullukçu, İştirakler Bölümü Birim Müdürü Cansel Nuray Aksoy ve Yapay Zeka Fabrikası Program Koordinatörü Kadir Bulut'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrencileri girişimcilik yolculuğunda destelemek ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla yapılan protokol kapsamında, Bilgi Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı bünyesinde 14 haftalık girişimcilik dersi yürütülecek.

Yapay Zeka Fabrikası ile ortak geliştirilen dersin müfredatı kapsamında öğrenciler, temel girişimcilik konularına ilave olarak teknoloji iş fikirlerini hayata geçirme sürecinde iş modeli geliştirme, büyüme, yatırıma hazırlanma ve yatırım süreci yönetme gibi konularda profesyonellerin ve startup kurucularının deneyimlerini dinleme fırsatı bulacak.

Yapay Zeka Fabrikası, girişim proje fikirleri olan öğrencilere proje oluşturma süreçlerinde destek vermek amacıyla mentörlük programı da düzenleyecek.

Protokol kapsamında üniversitenin öğrencilerine ait girişim proje fikirlerinin değerlendirilmesi amacıyla "Demo Day" düzenlenecek ve proje fikirleri Yapay Zeka Fabrikası jürisi tarafından değerlendirilecek.

Seçilen girişim proje fikirleri, Kohort programına dahil edilerek İş Bankası Grubu iştiraki şirketlerinden yatırım kazanma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Çağla Gül Şenkardeş, Türkiye'de girişimcilik kültürünün son yıllarda olumlu anlamda büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirtti.

Şenkardeş, Türkiye'den çıkan ve aralarında İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunlarının da olduğu unicornlardan alınan ilhamla girişimcilik ekosisteminin de hızla büyüdüğünü aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde hayata geçirdiğimiz Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans programımızı teorik eğitimlerin yanı sıra pratik ve işin uzmanlarının deneyimleri ile harmanlanan bilgi paylaşımları ile yürütüyoruz. Farklı eğitim alanlarından gelen ama aynı girişimcilik ve yenilik tutkusunu taşıyan öğrencilerimiz olan yüksek lisans programımızda özellikle yapay zeka teknolojilerine odaklanan Yapay Zeka Fabrikası ile yaptığımız bu işbirliği yepyeni fırsatlar sunuyor. Ders içeriklerine eklenecek deneyim paylaşımları kadar öğrencilerin girişim projelerine verilecek destekler de çok kıymetli. Bu işbirliğinin okulumuz bünyesindeki TEKMER'e daha fazla mezunumuzu kazandıracağı ve ülkemiz teknoloji girişimciliği ekosistemini destekleyeceğine inancımız yüksek."

İş Grubu Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı Barış Karakullukçu da İstanbul Bilgi Üniversitesi ile hayata geçirdikleri işbirliğini, gençlere üniversite sıralarında girişimcilik deneyimini yaşatması açısından kıymetli bulduklarını anlattı.

Karakullukçu, seçtikleri girişimlerin hızla büyüme potansiyeline sahip olmasına, yapay zeka teknolojileri ile anlamlı bir sorunu çözmesine hem ülke hem de banka ve müşterileri için değer yaratacak olmasına önem verdiklerine işaret ederek, "Bu sayede ülkemizde nitelikli iş gücünün ve refah seviyesinin artmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yapay Zeka Fabrikası Programı'nda girişimlere terzi usulü, tam olarak hangi noktada ihtiyacı varsa o noktada destek sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

