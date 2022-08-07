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İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

07.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

İSTANBUL (AA) - Tuzla'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın güney girişinde makine arızası meydana gelen 120 metrelik kargo gemisi, Ahırkapı açıklarına demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 120 metre uzunluğa sahip "FOX" isimli kargo gemisinde, Tuzla'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney girişinde makine arızası oldu.

Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-12 römorkörü refakatinde Ahırkapı açıklarına emniyetle demirletildi.

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