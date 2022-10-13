YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan gemi dolayısıyla askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan gemi dolayısıyla askıya alındı

13.10.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli Demir Sahası açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki dökme yük gemisini kurtarmak için çalışma başlatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan gemi dolayısıyla askıya alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı gemi trafiği, Türkeli Demir Sahası açıklarında makine arızası yapan dökme yük gemisi dolayısıyla askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: UEFA Avrupa Konferans LigiFutbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'deEczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
İBB Maltepe, Bayrampaşa ve Eyüpsultan kız öğrenci yurtları açıldıİBB Maltepe, Bayrampaşa ve Eyüpsultan kız öğrenci yurtları açıldı
Anahtar Kelimeler:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:55
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.