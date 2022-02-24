Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı. Çifte cinayette Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve Furkan Özcan hakkında “Töre saikiyle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ilk cinayetin 21 Haziran 2021 günü saat 00:30 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesinde meydana geldiği kaydedildi. Gökhan Denli'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yaralanması ve toplamda 7 adet ateşli silah yaralanması sonucunda hayatını kaybettiği anlatıldı. İkinci cinayetin ise Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde D-100 karayolu Avcılar yönünde meydana geldiği, Adalet Bike'nin vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklar şeklinde hayatını kaybettiği belirtildi.

"EŞİME ONDAN BOŞANACAĞIMI SÖYLEYEREK EVDEN ÇIKTIM"

Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike ifadesinde, “Adalet Bike ile 2014 yılından beri evliyim. 7 yaşında bir kızımız, 2 buçuk yaşında ise bir oğlumuz var. Ben en son Ocak 2021 tarihinde cezaevine girdim. Tahliye olduktan sonra ise ailemle vakit geçirdim. Olaydan birkaç gün önce eşimin telefonuna bir mesaj geldi, mesajları eşime sordum, o da tanımadığını söyledi. Eşimin abisi olan Selehattin'i çağırdım ve mesajları ona okuttum. Daha sonra Selahattin ile eşimi bıraktım ve eşime ondan boşanacağımı söyleyerek evden çıktım. Kendi aramızda anlaşmalı olarak boşanacağımızı fakat aldatması nedeniyle çocuklarımı eşime vermeyeceğimi ifade ettim. Bu süreçte eşimle fazla görüşmem olmadı. Olay günü eşimin telefonunun Büyükçekmece'de sinyal verdiğini görünce eşimin abisi Selehattin, kardeşim Fırat, Furkan ile birlikte olay yerine doğru gitti" dedi.

"EŞİMİ VE GÖKHAN'I ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Mahmut Bike, "Selahattin ile birlikte araçtan inip eşimi aradık. Sonra arabada bekleyen kardeşim beni aradı ve yengemi bir adam ve kadın ile birlikte buraya doğru geliyor dedi. Bizde onların yanına gittik. Ben karşılaşınca Gökhan ile tartıştım ve boğuşmaya başladık. Gökhan'da bıçak vardı onun elinden aldım ve rastgele sallamaya başladım daha sonra da silahımla Gökhan'a ateş ettim. Gökhan yere düşünce korktum ve Selahattin'in olduğu yere gittim. Selahattin eşimi araca bindirdi. Kardeşim Fırat ve arkadaşı Furkan araca bindiler. Biz de Selahattin'in aracına bindik. Biz E-5 istikametine doğru giderken kardeşim Fırat da Jaguar marka araçla arkamızdan geliyordu. Bir müddet ilerledikten sonra Selahattin bana 'Karın ile olayınızı kendi aranızda halledin beni burada indir' dedi. Sonra Selahattin araçtan indi. Sonra aracın arka kapısının açıldığı fark ettim, eşim araçta yoktu. Adaletin araçtan atladığı yere geldiğimde ambulans ve polisleri gördüm, telaşla geri dönüş yaptım. Benim eşimi ve Gökhan'ı öldürme kastım yoktu. Bu olayın yaşanmasından dolayı pişmanım" diye konuştu.

YOLA ATIP ÜZERİNDEN GEÇTİLER

İddianamede, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında şüphelilerin aynı fikir eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi. Sanıklar Gökhan Denli ile Adalet Bike arasında yaşanan ilişkiyi öğrenmeleri sonucu parka geldiği ve Gökhan Denli'yi şüpheli Mahmut Bike'nin bıçakla ve silahla öldürdüğü anlatıldı. Adalet Bike'yi sanık Selahattin adına kayıtlı araca zorla bindirdikleri daha sonra , Adalet Bike'yi E-5'te yolun sol şeridine attıkları ve arkadan gelen şüpheli Fırat Bike'nin idaresindeki araç ile üzerinden geçerek öldürdükleri, sanıkların eylemlerini birlikte gerçekleştirdikleri de iddianamede yer aldı.

Çifte cinayette Maktul Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve sanık Fırat Bike'nin arkadaşı Furkan Özcan hakkında “Töre saikiyle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Arşiv

