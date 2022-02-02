Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de boş bir arazide yapılan kazının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Murat K.'nın ortadan kaybolması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazının detayları belli oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 39 yaşındaki Murat K.'nin kayıp olduğuna dair yapılan ihbar ardından soruşturma başlattığı belirtildi.

20 Ocak'ta “Kasten öldürme" ve “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanığın, Murat K.'nin cesedinin Büyükçekmece'deki boş bir araziye gömüldüğünü söylemesi üzerine burada arama çalışması başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca Murat K.'nin 20'den fazla adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.



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