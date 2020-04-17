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 İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE'DE DENETİM TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Ersan SAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağı öncesi yapılan denetimler havadan görüntülendi.

Ersan SAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağı öncesi yapılan denetimler havadan görüntülendi. Büyükçekmece'deki denetim sırasında D-100 Karayolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından İstanbul’da birçok noktada denetimler yapıyor.
O noktalardan biri de D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne yönü. Denetim nedeniyle tek şeride düşürülen yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafik havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Trafiğin havadan görüntüleri

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