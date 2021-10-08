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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

08.10.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un eski teknik direktör ve başkanlarından Özkan Sümer'in mezarına ziyarette bulundu.

Dün kente gelen İmamoğlu, sabah saatlerinde Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

Okunan duaların ardından Sümer'in burada bulunan yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunan İmamoğlu, "Cenazesini ne yazık ki hep beraber kaldıramadık Böyle bir program olunca ziyaret etmek istedim. Benim hayatım için değerli bir insan ama aynı zamanda Türk sporu, futbolu ve Trabzonspor için çok değerli bir insan. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Büyük iz bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Bilge kişiliği ile anılarımızda hep taze kalacaktır." diye konuştu.

İmamoğlu, daha sonra Maçka ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

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