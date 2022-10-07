İstanbul Coffee Festival, Türk Telekom Prime ayrıcalıklarıyla hafta sonu da devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Coffee Festival, Türk Telekom Prime ayrıcalıklarıyla hafta sonunda da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Prime’ın iletişim ve sahne sponsoru olduğu İstanbul Coffee Festival, 8 Ekim Cumartesi ve 9 Ekim Pazar günü KüçükÇiftlik Park İstanbul'da devam ediyor.

Hafta sonunda birbirinden ünlü şarkıcıların ve grupların sahne alacağı İstanbul Coffee Festival’de, ziyaretçiler 8 Ekim Cumartesi akşamı Anıl Emre Daldal ve Can Bonomo’yu dinleme fırsatı yakalayacak. 9 Ekim Pazar akşamı ise Atakan Çelik ve Deeperise & Pınar Süer sahne alacak.

Festivale katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri biletleri dsmbilet.com üzerinden alabilecek.

Türk Telekom Prime’lılar, PRIME KAHVE TCKN yazarak 6262’ye mesaj atarak yüzde 50 indirimli bilet ve Prime’lılara özel kapıdan sıra beklemeden giriş hakkına sahip olmaya devam edecek.

