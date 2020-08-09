İstanbul Darende arası gönül köprüsü

Malatya Platformu Başkan Yardımcısı iş adamı Ali Güneş, İstanbul ile Malatya’nın Darende İlçesi arasında gönül köprüsü kurdu.

İş adamı Ali Güneş, arkadaşlarından temin ettiği yardım paketlerini Darendeli hemşehrilerine ulaştırıyor. Ali Güneş yaptığı açıklamada, iş adamı dostlarından temin ettiği yardımları Darende’de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyledi. Güneş, “ İstanbul ‘dan Darende’ye gönül köprüsü kurduk. Değerli iş adamlarımız ve değerli hemşehrilerimizden ve Türkiye genelindeki tüm dostlarımızın yardımı ile ihtiyaç sahiplerini sevindiriyoruz. Bizler sadece aracıyız” dedi.

Darende İlçesi Yeniköy Mahalle sakinlerinden İbrahim Kaya da, Ali Güneş’in Kurban Bayramı’nda çocukları oyuncak dağıtımı ile sevindirdi. Şimdi de, ihtiyaç sahiplerini de gıda yardımında bulundu” ifadelerini kullandı. Kaya, “Ali Güneş bizleri arayarak mahallemizde kaç ihtiyaç sahibi olduğunu sordu. Bizlerin belirlediği vatandaşlarımıza gıda yardımında bulundu. Mahalle sakinlerimiz adına Ali Güneş ve yardım sever iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



