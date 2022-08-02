Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - ÇEKMEKÖY'de belediyenin çalışmalarına karşı çıkan mahalle sakinleri ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbedede 9 kişi gözaltına alındı.

Çekmeköy Belediyesi'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan alandaki çalışmalarına karşı çıkan bir grup mahalle sakini günlerdir eylem yapıyordu. Bu sabah da toplanan grup, iş makinalarının alana girmesini engellemesi üzerine polis müdahale etti. Yaşanan arbedede 9 kişiyi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Başka bir grup ise belediye binasının önüne gitti. Burada basın açıklaması yapan grup, alanın yeşil alan olarak kalmasını istediklerini belirtti. Bu arada gözaltına alınan 3'ü kadın 9 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu arada Çekmeköy Belediyesi'nden alanla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: "21.09.2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1486 sayılı meclis kararı ile Çekmeköy Belediyesi’ne devredilen kapalı pazarın yanında bulunan alan; 29.11.2021 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı’nda “Belediye Hizmet Alanı" lejantında kalmaktadır. Toplam 6837 m2 olan bu alanın 4141 m2’si belediye hizmet alanıdır. Belediye hizmet alanın içerisinde bulunan 2696 m2 ‘ye ise semt pazarı yapılması planlanmıştır. Ayrıca bu alanda betonarme bir imalat yapılmayacağından etrafı açık şekilde yeşil alanları ile birlikte kullanılacağı için deprem toplanma alanı olarak da kullanılmaya devam edilecektir. Yukarda belirtilen teslim tarihinden itibaren bu alan alışveriş yapan vatandaşlar için bir dinlenme alanı olarak tahsis edilmiştir. Bölgede kurulan semt pazarlarından alınan şikayetler ve yaşanan sorunlar değerlendirilerek çalışmalara başlanmıştır. Kaldı ki bu dinlenme alanı tüm Çekmeköylülerin bildiği gibi ne ilçenin en büyük ne de ikinci büyük parkıdır. Mahalle arası sokak pazarlarının özellikle pazar kurulan sokaklarda yaşayan vatandaşlarımıza; ulaşım, gürültü, acil durumlar ve sağlık açısından oluşturduğu mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına; vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, hem hijyenik hem düzenli hem de daha konforlu bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için etrafı tamamen açık sadece üstü kapalı olacak bir ek tesis yapılması planlanmıştır. Semt pazarının bitimiyle bölgedeki mahalle arası pazarlar bu alana taşınacaktır. Söz konusu alanın tamamına değil belirli bir bölgesine konumlandırılacak semt pazarında gerekli peyzaj çalışmaları da yapılacaktır. Proje çelik konstrüksiyondan yapılacak olup çatısındaki güneş enerjisi panelleri ile kendi elektriğini kendisi üretecektir. Ayrıca; açık alanlarda aydınlatılmış ahşap oturma bölümleri bulunacak, mevcut park ve yürüyüş yolları da bu projeye uygun hale getirilecektir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaşanan gerginlik

-Eylemcilerin gözaltına alınması

-Grubun yürümesine izin verilmemesi

-Grubun belediye önüne gelmesi

-Genel ve detaylar

