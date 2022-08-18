İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu.

Bu kapsamda, 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 şube müdürü ve 10 ilçe emniyet müdürünün görevlerinde değişik yapıldı.

Recep Tepebaşı, Koray Şensoy, Burak Bal, Aşkın Kılıçkeser, Barış Çukur, Hüseyin Eke, Serdar Görüş, Gazi Kaçmaz ve Murat Çakır, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne İlyas Kayış, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Hüseyin Oğuz Namlı, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Hakan Korkmaz, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Hüseyin Şahin, Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne Gülpınar Adir, Personel Şube Müdürlüğü'ne Serdar Örs, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Ergenç, Polis evi Şube Müdürlüğü'ne Murat Aydın, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne Rabia Altun, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne İhsan Süngü, Dış İlişkiler-İnterpol Europol Şube Müdürlüğü'ne Hilal Bahadır, Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğü'ne ise Seval Erdem Gürdoğan atandı.

- 10 ilçe emniyet müdürlüğüne atama

İlçelerde yapılan yeni görevlendirmeler kapsamında Özgür Yılmaz Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Hüseyin Güleç Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Murat Özburun Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Taner Ertürk Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Hakan Öztürk Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Abdurrahman Soğuksu Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Mesut Aslan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Yüksel Baysal Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Murat Çaykara Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Murat Sevgi de Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edildi.

Bu isimlerin yanı sıra İstanbul'da görev yapan 21 emniyet müdürü ve emniyet amiri de farklı illerde görevlendirildi.

