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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.09.2020 02:56 | Son Güncelleme

Uygulama kapsamında 154 bin 544 kişinin GBT sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 432 şüpheli ile 117 yoklama kaçağı yakalandı - Umuma açık 937 iş yeri denetlendi, 793 araca işlem yapıldı, 34 araç trafikten men edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında 154 bin 544 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığını, çeşitli suçlardan aranan 432 şüpheli ile 117 yoklama kaçağının yakalandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, hava, kara ve denizden gerçekleştirilen uygulamanın 157 noktada, 1394 personel, 1 hava ekibi, 4 eğitimli dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 154 bin 544 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 432 şüpheli ile 117 yoklama kaçağının yakalandığı belirtildi.

19 bin 917 araç ve 127 motosikletin kontrol edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"793 araca işlem yapılmış, toplamda 34 araç trafikten menedilmiş, 227 bin 120 lira para cezası uygulanmıştır. 937 umuma açık iş yeri denetlenerek 5 iş yerine işlem yapılmış ve 3 bin 180 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada, 36 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 282 adet fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen paranın ele geçirildiği ifade edildi.

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