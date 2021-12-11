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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

11.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

İZMİR (AA) - Dün yaşamını yitiren İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sebahat Aktaş'ın (86) cenazesi, öğle vakti Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Aktaş ve ailesine taziye dileklerini iletti.

Namazın ardından merhumenin cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda defnedildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş, rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamadı.

Cenaze namazına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile yardımcıları Resul Holoğlu, Erhan Gülveren ve Ahmet Şengün, Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İzmir İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı.

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