YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Emniyetinden Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltılara ilişkin açıklama:

İstanbul Emniyetinden Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltılara ilişkin açıklama:

20.02.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür" - "Konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır. 2911 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapılan şahıslar ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 18 Şubat'ta Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltı işlemlerine ilişkin basına yansıyan kelepçeli görüntüler konusunda araştırma ve inceleme yapıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Migros depo çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlarla ilgili iyileştirme taleplerini dile getirmek amacıyla 3 Şubat'ta Esenyurt'ta başlayan eylemlerinin çeşitli yer ve tarihlerde basın açıklamaları ve etkinliklerle devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, eylem yapılan yerlerin bir kısmının, basın açıklaması yapılabilecek yerlerden olmadığı halde herhangi bir müdahale ile güvenlik zafiyeti oluşturmadan açıklama yapılmasına müsaade edildiği kaydedildi.

- Beykoz'daki basın açıklaması

Açıklamada, Beykoz'da 18 Şubat'ta Hidiv Kasrı Caddesi'ndeki özel mülkiyetli bina önünde basın açıklaması yapılacağı duyurusu üzerine daha önceki etkinliklerde olduğu gibi tedbir alındığı ifade edildi.

Belirtilen yerde yaklaşık 80 kişilik eylemci grupla yapılan müzakerelerde, buranın özel ikamet alanı ve ana cadde üzerinde olduğu, basın açıklaması yapılacak yerlerden olmadığı, çevrede ikamet eden vatandaşların asayiş ve huzuru ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüreceği defaten ifade edildiği ancak grubun ısrarla burada basın açıklaması yapmak talebi üzerine, müzakere edilerek açıklamaya müsaade edildiği belirtildi.

Emniyetin açıklamasında, gruptaki birçok kişi ayrı ayrı basına yönelik açıklamalar yapmış, toplu olarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde eyleme devam etmiş olduğu halde müdahalede bulunulmadığı aktarıldı.

Basın açıklaması saat 14.40 sularında tamamlanmasına ve gerekli uyarılar yapılmasına rağmen bulundukları yerden ayrılmayan grubun, defalarca ikaz edildiği ancak yoğun slogan ve alkışlarla protesto gösterisinin devam ettiği belirtilen İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Tüm uyarı ve ikazlar sonucunda geç saatlere kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade eden gruba, konunun 2911 sayılı kanunda tanımını bulan izinsiz toplanmaya dönüştüğü bildirilmesine rağmen olumlu yanıt alınamamıştır. Yapılan müzakere çabalarından sonuç alınamaması üzerine ses yayın araçlarıyla ikazlar yenilenmiş, uzun bir süre beklenmiş ve saat 15.45 sıralarında uyarı ve ikazlara aldırmadan eylemlerine ısrarla devam eden 68 şahıs yakalanmış, direniş gösteren şahısların bir kısmının yakalanma işlemi kelepçelenmek suretiyle gerçekleşmiştir. Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür. Konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır. 2911 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapılan şahıslar ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyorKütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Dalaman Havalimanı’nın İspanyol Ferrovial'a kısmi satışı ÜNLÜ & Co danışmanlığında gerçekleştirildiDalaman Havalimanı’nın İspanyol Ferrovial'a kısmi satışı ÜNLÜ & Co danışmanlığında gerçekleştirildi

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazar

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:23
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:10
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.