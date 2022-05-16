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  4. İSTANBUL - ESENYURT&#039;TA GASPI ÇEVREDEKİLER ENGELLEDİ

İSTANBUL - ESENYURT&#039;TA GASPI ÇEVREDEKİLER ENGELLEDİ

16.05.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ESENYURT'ta Sierra Leona Cumhuriyeti uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbetmeye çalışan Afganistan uyruklu N.R.'ye çevredekiler müdahale etti.

Erol DEĞİRMENCİ - Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta Sierra Leona Cumhuriyeti uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbetmeye çalışan Afganistan uyruklu N.R.'ye çevredekiler müdahale etti. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, N.R. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 13 Mayıs Cuma günü saat 18.20 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sierra Leona Cumhuriyeti uyruklu A.T.'nin cep telefonunu, arkasından gelen Afganistan uyruklu N.R. ve yanındaki kişi gasbetmeye çalıştı. N.R. cep telefonunu alıp kaçacağı sırada, duruma sokakta bulunanlar müdahale etti. Gaspçıyı yakalayıp, yere yatıran çevredekiler polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hafif şekilde yaralanan A.T. ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen N.R., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-N.R.'nin gasp girişimi (Güvenlik kamerası)
-Vatandaşların müdahale etmesi (Güvenlik kamerası)
-Yaralanan A.T., (Cep telefonu kamerası)
-Vatandaşların N.R.'yi yerde tutması (Cep telefonu kamerası)
-N.R.'nin adliyeden çıkarılması

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