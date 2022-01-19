İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şantiyede erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Turgut Özal Mahallesi D-100 kara yolu yanındaki iş yerine gelen şantiye bekçisi, yerde hareketsiz yatan kişiyi görerek polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, kimliği henüz belirlenemeyen ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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