YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Film Festivali'nde "Genç Ustalar"ı, "Genç Jürisi" seçecek

İstanbul Film Festivali'nde "Genç Ustalar"ı, "Genç Jürisi" seçecek

10.02.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Film Festivali'nde "Genç Ustalar"ı, "Genç Jürisi" seçecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin bölümlerinden "Genç Ustalar", bu yıl yarışmalı bir bölüme dönüşüyor.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, "Genç Ustalar" bölümündeki filmleri sinema öğrencilerinden seçilecek 5 kişilik "Genç Jürisi" değerlendirecek.

Festivalin 19 Nisan'da yapılacak kapanış ve ödül töreninde, kazanan filmin yönetmenine 3 bin avroluk "Genç Usta Ödülü" verilecek.

Öte yandan "Genç Jürisi" festivalin resmi jürilerinden biri olacak ve festivalin tüm etkinliklerine katılabilecek.

Genç jüri, festivalin konuklarının yanı sıra diğer jüri üyeleri ve sinema profesyonelleriyle tanışarak festivali deneyimleme fırsatına da sahip olacak.

Seçim ve başvuru sürecine dair bilgilerin festivalin internet sitesinde yer aldığı "Genç Jürisi" için 15 Şubat-1 Mart arasında başvuru yapılabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
GÜNCELLEME - Asansörde cansız bedeni bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktıGÜNCELLEME - Asansörde cansız bedeni bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
İSTANBUL - &quot;TATLI ISMARLAYACAĞIM&quot; DİYEREK ÇAĞIRDI , POMPALI TÜFEK İLE VURDUİSTANBUL - "TATLI ISMARLAYACAĞIM" DİYEREK ÇAĞIRDI , POMPALI TÜFEK İLE VURDU

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Şubat Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:23
İkindi
16:11
Akşam
18:38
Yatsı
19:59

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Perşembe

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Gökçe Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.