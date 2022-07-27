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İstanbul Gelişim Üniversitesi "özel öğrencileri" sinema ile buluşturdu

27.07.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel Eğitim Sinema Günleri projesinin ilk oturumu İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nün Cep Sineması salonunda gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Samyeli Özel Eğitim Kurumları iş birliği ile hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile özel eğitim öğrencilerinin sinema deneyimi yaşaması ve sosyal etkileşimli ortamlara girmeleri sağlanacak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nün organizasyonunu üstlendiği yeni bir sosyal sorumluluk projesi başladı.

Samyeli Özel Eğitim Kurumları iş birliği ile hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile özel eğitim öğrencileri sinema ile buluşturuluyor.

Üç farklı oturumda üç farklı özel eğitim grubuyla hayata geçirilen projede "Sinema Engellere Karşı" mesajıyla yola çıkıldı.

Özel eğitim öğrencilerine erişimin hedeflendiği sosyal sorumluluk projesinde down sendromlu öğrenci grubu, 0-6 yaş grubu ve öğrenme güçlüğü gruplarıyla üç farklı oturumda sinema etkinliği organize edildi.

Özel Eğitim Sinema Günleri projesinin ilk oturumu 26 Temmuz'da İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nün Cep Sineması salonunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Samyeli Özel Eğitim Kurumu öğretmenleri, down sendromlu özel eğitim öğrenci grubu ve ebeveynler katıldı.

- Proje, ağustos ve eylül aylarında yeni oturumlarla devam edecek

Verilen bilgiye göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Savaş’ın proje danışmanlığını, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Rabiya Saltik’in proje yürütücülüğünü üstlendiği etkinliklerin ilki Aydınalp’in açılış konuşmasını yapmasıyla başladı.

Ardından Saltik'in moderatörlüğünde, Samyeli Özel Eğitim Kurumları öğretmeni Ali Atlı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Kadriye Yıldız’ın katılımlarıyla bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide, özel eğitim öğrencileri için sosyal sorumluluk projelerinin önemi ve gereklilikleri ile gelecekte organize edilebilecek sosyal sorumluluk projeleri konuşuldu.

Söyleşinin ardından sinema gösterimine geçildi. Down sendromlu özel eğitim grubuyla 2018 yapımı bir İspanyol filmi olan "Şampiyonlar" izlendi. Özel bireylerin rol aldığı filmde, oyuncu kadrosunun sıcak atmosferi fazlasıyla hissediliyor. Film etkinliği, yiyecek ve içecek atıştırmalıkları eşliğinde keyifle tamamlandı.

Sinema gösteriminin ardından röportaj gerçekleştirilen özel eğitim ebeveynleri, sosyal sorumluluk projesine katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve gelecekte de bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesini temenni ettiklerini ifade ettiler.

"Sinema engellere karşı" mesajıyla yola çıkan sosyal sorumluluk projesi ağustos ve eylül aylarında yeni oturumlarla devam edecek.

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