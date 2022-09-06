İstanbul Gelişim Üniversitesi yemek fotoğrafı çekerken dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Çağla Kaya İlhan, yemek fotoğrafı çekerken dikkat edilmesi gereken teknik detayları paylaştı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasına göre, kullanıcılar sosyal medyada dolaşırken göz alıcı ve iştah açan yemek fotoğraflarıyla sık sık karşılaşıyor. İşletmeler "yemek fotoğrafçısı ve stilisti" ile çalışarak sunumlarını sosyal medyada paylaşıp daha geniş kitlelere hitap ederek müşteri potansiyelini artırıyor. Birçok kişi de kendi yaptığı yemekleri kendi tarzında ve sunumuyla sosyal medyada paylaşıyor. Yiyecek ve içecek sektörünün hızla genişlemesi ve sosyal medyanın hayatlarda yer edinmesi ile birlikte kullanıcılar her gün yeni tanımlar ve meslekler ile tanışmış oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Çağla Kaya İlhan, "Yemek fotoğrafçıları ve stilistleri, tüketicilerin yiyecekleri tatmadan ya da kokusunu almadan yalnızca yiyeceğin fotoğrafına veya videosuna bakarak iştahlarının açılmasını sağlamanın ötesinde bir sanat ortaya koymaktadırlar. Çeşitli araçlar ve aksesuarlar ile yemekleri fotoğraf çekimine hazırlayan yemek stilistlerinin, renk uyumu ve kompozisyon gibi çeşitli tekniklere dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu durumda yemek stilistleri, fotoğraflanacak yiyeceği hazırlarken yalnızca yenilebilir değil, tutkal ve boya gibi bir takım yenilemez araçları da kullanmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Kaya İlhan, yemek fotoğrafçılığı ve stilistliğinde dikkat edilmesi gereken teknik detaylar hakkında şunları kaydetti:

"Fotoğraflanacak yiyecek taze bir görünüme sahip olmalı. Fotoğraflanacak yiyeceğin, doğal ve taze görünmesinin yanı sıra, üzerinde herhangi bir leke ve çürük olmaması gerekiyor. Yemek stilistinin mutlaka bir planı olmalı. Bir kompozisyon belirlemek kilit bir role sahip. Bu nedenle, yemek stilistlerinin yiyecekleri çekime hazırlamadan önce mutlaka bir plan belirlemesi gerekiyor. Arka planda dikkati dağıtacak herhangi bir unsura yer verilmemeli. Arka planda, kompozisyonun bütünlüğünü bozacak ve dikkati dağıtacak herhangi bir nesne olmamalıdır. Ayrıca, fotoğrafçı hayal gücünü kullanarak çekimini yapacağı yiyecek ile uyumlu ahşap ve tahta gibi zeminler de kullanabilir. Çekim sırasında mümkün olduğunca doğal ışık kullanılmaya özen gösterilmeli. Işığın doğru kullanılması ve ayarlanması büyük önem taşıyor. Çekim sırasında flüoresan gibi yapay ışık kaynağı olan lambalar yerine mümkün olduğunca gün ışığından yararlanmaya çalışmak fotoğrafa daha kaliteli bir görünüm kazandırır."

Çekim açısının belirlenmesi gerektiğini ve en önemli adımın da fotoğrafta yer alan yüzeyin temiz olması olduğunu vurgulayan İlhan, "Bir başka detay ise fotoğraflanacak yiyeceğin içeriğinde bulunan malzemelerin kullanıcılar tarafından görünür olmasını sağlamak gerekiyor. Çekim sırasında hızlı olunmalı. Çekime hazırlanan yiyecek hızlı bir şekilde bozulmaya başlayacaktır. Bu nedenle en fazla iki dakika içerisinde çekimin gerçekleşmesi büyük öneme sahip. Çekim sonrası post prodüksiyon aşaması unutulmamalı. Son olarak yiyeceğin fotoğraflanmasından sonra bazı fotoğraf düzenleme programları aracılığı ile gerekli oynamaların yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

