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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

05.04.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11.00 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı'na katılacak, Atatürk Kültür Merkezi

11.00
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı'na katılacak, Atatürk Kültür Merkezi

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İstanbul Namaz Vakitleri 5 Nisan Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
21:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

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