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İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi

08.03.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ACI World tarafından düzenlenen "ASQ programı 2022 yolcu memnuniyeti" anketine göre, İstanbul Havalimanı, "dünyanın en keyifli ve en temiz havalimanları" arasında yer aldı

ACI World tarafından oluşturulan ASQ programı kapsamında 2022'de dünya çapında 465 bin kişiyle yapılan ankette, havalimanlarını kullanan yolculara check-in, gezinme kolaylığı, temizlik, alışveriş ve yemek gibi faktörler soruldu.

Yılda 40 milyondan fazla yolcuya en iyi şekilde ev sahipliği yapan 10 havalimanı arasına Türkiye'den sadece İstanbul Havalimanı girdi.

İstanbul Havalimanı ayrıca dünyanın en keyifli ve en temiz havalimanlarından biri seçildi.

ACI World tarafından yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, 4-7 Eylül 2023'te Güney Kore'nin Incheon kentinde ACI Customer Experience Global Summit kapsamında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

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İstanbul Havalimanı

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