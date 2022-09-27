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İstanbul Havalimanı günlük 1286 uçuşla Avrupa'da birinciliğini korudu

27.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı günlük 1286 uçuşla Avrupa'da birinciliğini korudu

İSTANBUL (AA) - Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş raporuna göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında eylül ayında birinciliğini sürdürdü.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "19-26 Eylül 2022 döneminde, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1286 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur. Türk Hava Yolları günlük ortalama 1376 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında üçüncü olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

EUROCONTROL raporuna göre İstanbul Havalimanı'nın ardından günlük ortalama 1272 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci sırada yer alırken, Paris Charles de Gaulle Havalimanı ise 1236 uçuşla üçüncü oldu.

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