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İstanbul Havalimanı ikinci kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü

11.02.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi Kadri Samsunlu: - "Bu değerli ödülü, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak ikinci defa kazanmamız, İstanbul Havalimanı'nın ne denli doğru bir proje olduğunun en büyük kanıtı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı "Air Transport Awards" ödüllerinde bu sene de "Yılın Havalimanı" seçildi.

İGA Havalimanı İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı "Air Transport Awards" kapsamında 14 kategoride gerçekleştirilen değerlendirmede, üst üste ikinci kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

İstanbul Havalimanı adına ödülü İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, Yunanistan'da gerçekleştirilen törende aldı.

Samsunlu, yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgınına rağmen operasyonları sorunsuz şekilde hız kesmeden sürdürmeyi başardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Genç bir kurum olmamıza karşın çevik yapımız, teknolojik gelişmelere uygun altyapımız ve havacılık sektörüne yön veren çalışmalarımızla dünyanın en dirençli havalimanı konumuna yükselmeyi başardık. Bu yaklaşım ve Türkiye'yi havacılık sektöründe temsil etme misyonumuzla birlikte yatırımlarımıza ara vermedik. Dahası yeni havayollarını da bünyemize katarak, yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir yansıması olarak da uluslararası havacılık otoriteleri tarafından ödüllere layık görülüyoruz. Türkiye adına uluslararası bir ödüle daha layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Havacılık sektörü uzmanları ve okuyucular tarafından her yıl düzenlenen Air Transport Awards ödüllerinde üst üste iki yıl 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak gurur verici. Bu değerli ödülü, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak ikinci defa kazanmamız, İstanbul Havalimanı'nın ne denli doğru bir proje olduğunun en büyük kanıtı."

"Air Transport Awards" ödüllerini düzenleyen Air Transport News Genel Direktörü ve Üst Yöneticisi Kostas Iatrou da İGA İstanbul Havalimanının son 2 yılda kayda değer ölçüde direnç ve verimlilik gösterdiğini vurgulayarak, ilgilileri tebrik etti.

- Oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve sektör yöneticisi katıldı

Havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve sektörün önde gelen yöneticileri katılıyor.

Yarışmanın geçmiş yıllarda kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları da yer alıyor. İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Airport'tan sonra üst üste ödül kazanan ikinci havalimanı durumunda bulunuyor.

Air Transport Awards Ödülleri, her yıl Hermes-Air Transport Organizasyonu, Air Transport News ve America Latina Aeronoticias ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği gibi havacılık sektörünün önde gelen kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor.

Air Transport News için dünyada havalimanları konusunda uzman olan, seyahat hususunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama gibi alanlarda görüş bildirenler tarafından her yıl oylama gerçekleştiriliyor.

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