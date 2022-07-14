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İstanbul Havalimanı yeniden dünyanın en iyileri arasında

14.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı yeniden dünyanın en iyileri arasında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı, ABD New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisi'nin "The 10 Best International Airports" anketinde "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" arasında yer aldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure'ın her yıl düzenlediği "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinin sonuçları açıklandı.

Derginin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre, İstanbul Havalimanı, Hamad, Incheon, Dubai, Hong Kong, Zürih, Abu Dhabi, Haneda ve Kopenhag gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Dergi okuyucularının katıldığı oylama 25 Ekim 2021'de başlayıp 28 Şubat 2022'de sona erdi. Listede 94.06 puanla ikinci olan İstanbul Havalimanı oy oranını artırırken, ilk sırada yer alan Singapur Changi Havalimanı ile puan farkını geçen yıla göre daha da azalttı.

Ankette oy kullanan bir okuyucu, İstanbul Havalimanı için "İstanbul Havalimanı, başlı başına bir varış noktası gibi ve bir yere seyahat edecekmiş gibi hissetmiyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Travel and Leisure dergisi okurları "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı"nı, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirerek belirliyor.

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