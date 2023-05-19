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İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkusu yaşandı

19.05.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda down sendromlu çalışanların hizmet verdiği Cafe Yanımda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Havalimanının işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda 90'dan fazla işletme ile yolculara uçuş öncesi ve sondasında yiyecek, içecek hizmeti sunan TUM firmasınca, fiziksel ve bilişsel farklılıkları bulunan çalışanlarıyla ön plana çıkan Cafe Yanımda'da 19 Mayıs heyecanı yaşandı.

Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çalışanların hizmet verdiği Cafe Yanımda'yı ziyaret edenler keyif dolu anlar geçirdi.

Down sendromlu çocuklara özel kurulan resim atölyesinde "Bandırma Vapuru" konulu resimlerin yolcuların beğenisine sunulduğu etkinlik, ressam Osman Ülgen'in havalimanı misafirlerinin karakalem resimlerini çizmesiyle devam etti.

Çello sanatçısı Melike Oylum ile özel bir rehabilitasyon merkezinden gelen engelliler korosu İstanbul Havalimanı'nda kortej yaparak yolculara mini bir konser verdi. Türkiye Down Sendromu Derneğinin kurduğu stantta geliri özel ihtiyaç sahibi bireylere bağışlanmak üzere ürün satışları yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUM Üst Yöneticisi Hüseyin Dönmez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı ve milletin kendi kaderini yazabilmesini mümkün kılan Milli Mücadele'nin 104. yılının kutlandığını anımsattı.

Hür toplum olma yolunun açıldığı 19 Mayıs'ın, geleceğe umutla bakmayı sağlayan gençlere emanet edildiğini belirten Dönmez, "Biz de gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak adına her bireyi eşit şekilde gözeterek çalışmalar gerçekleştiren bir marka olarak fiziksel ve bilişsel farklılıkları bulunan gençlerimizle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutladık. Bugüne özel olarak sunduğumuz etkinliklerimiz sayesinde İGA İstanbul Havalimanı'ndaki yolcularımıza keyif dolu anlar yaşattık." ifadesini kullandı.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul Havalimanı ​​​​​​İGA

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:36
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:25
Yatsı
22:06

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Flora eczanesi
Atasehir
Özge eczanesi
Buyukcekmece
Tohum eczanesi
Umraniye
Özkul eczanesi
Fatih
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