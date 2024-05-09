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  4. İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

AA AA
09.05.2024 07:45
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İniş takımlarındaki arızadan dolayı İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, İGA ekiplerinin çalışmaları sonucu pistten kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

Sabah saatlerinde havalimanının 16R nolu pistine gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, pistin yarısına kadar sürüklendikten sonra durabildi.

Uçağın sahibi hava yolu şirketinin uçaktaki kargo yükünü boşaltmasının ardından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlattı.

Vinçlerle ön kısmı kaldırılan uçak, pistten çekiciler vasıtasıyla çekilerek incelenmek üzere hangara götürüldü.

Acil iniş nedeniyle uçuşa kapatılan 16R nolu pistin de yapılacak incelemeler sonrası uçuşa açılacağı öğrenildi.

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