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İstanbul Havalimanı'nda kar yağışına ilişkin tedbir alındı

09.03.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda kar yağışına ilişkin tedbir alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, güvenli seyahat ve uçuş operasyonlarının aksamaması için karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin uygulamaya alındığını duyurdu.

İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın akşamdan itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığı belirtildi.

Uçak iniş-kalkışlarının sorunsuz yapılabilmesi için tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı’nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı’nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yolcuların güvenliği için alınan proaktif önlemler doğrultusunda ulaşımda en ufak bir aksamanın yaşanmaması için hassasiyetle çalışılıyor."

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