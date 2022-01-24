İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda, planlanan seferlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kentte etkili olan kara rağmen yolcuların seyahat planlarının aksamaması için gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında çalışıyor.
İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerde herhangi bir aksama yaşanmazken bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlarında diğer meydanlardan kaynaklı iptal ve gecikmelerin söz konusu olduğu öğrenildi.
- Pistte temizleme çalışmaları
Havalimanında sefere hazırlanan uçaklar, pist başına gelerek kalkış için sıraya giriyor. Apronda bekletilen araç ile ekipmanlarla pist ve taksi yollarında biriken karlar temizleniyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz