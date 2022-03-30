İstanbul Havalimanı'nda salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 27 Mart Pazar günü, İstanbul Havalimanı'nda 1100'den fazla uçuş ve 175 bin yolcu ile pandemi döneminin en yüksek verilerine ulaşıldığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul Havalimanı'na ilişkin yaptığı Twitter paylaşımını alıntılayan Samsunlu, 2020 ile 2021'de Avrupa'da yolcu sayısında birinci olduklarını belirtti.
Samsunlu, "Geçen pazar günü 1100+ uçuş ve 175 bin yolcu ile pandemi dönemindeki en yüksek hacimlere ulaştık. İnşallah yaz aylarında 2019 hacimlerini yakaladığımız günleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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