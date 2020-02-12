YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Havalimanı’nda üst düzey atama

İstanbul Havalimanı’nda üst düzey atama

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

IST Bilişim AŞ Genel Müdürü ve aynı zamanda İGA Havalimanı İşletme Grubu Bilgi Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ersin İnankul, Dijital Hizmetler ve Ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi

İSTANBUL (AA) - Mimarisi, alt yapısı, teknolojisi ve sunduğu yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda küresel hub olan İstanbul Havalimanı’nda Ersin İnankul, İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı.

İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, IST Bilişim AŞ Genel Müdürü ve aynı zamanda İGA Havalimanı İşletme Grubunda Bilgi Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ersin İnankul, “Dijital Hizmetler ve Ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” pozisyonuna getirildi.

İGA Sistem, İcra Kurulu Üyesi görevini de yürütecek olan İnankul, İstanbul Havalimanı’nda yolculara sunulan havalimanı deneyiminin ticari açıdan da farklılaşması için çalışmalarını sürdürecek. Dijital havalimanı konseptinin önemli bir parçasını oluşturan yeni nesil akıllı ticaret platformlarının İstanbul Havalimanı'nda konumlandırılmasına liderlik edecek.

Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Ersin İnankul, sırası ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bilişim ve yurt dışında finans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA yüksek lisans programını tamamladı. Kariyerine bilgi teknolojileri alanında başlayan İnankul, TAV bünyesinde çeşitli pozisyonlarda yurt içi ve yurt dışında birçok havalimanında görev aldıktan sonra 2015 Mart ayı itibarıyla İGA bünyesinde profesyonel kariyerini sürdürme kararı aldı.

İstanbul Havalimanı’nın, inşaat aşamasından tam kapasite operasyona geçme sürecinde aktif rol oynayan İnankul, havalimanında proje yönetimi, teknolojik altyapı tasarımı ve özel havalimanı sistemleri geliştirme konularında önemli görevler üstlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan İnankul, 2018 yılında Dubai’de havacılık global CIO ve 2019 yılında Türkiye'de yılın CIO’su ödüllerini de almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atama İGA istanbul havalimanı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Elazığ depreminden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

Elazığ depreminden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

’Buza İlkadım’

’Buza İlkadım’

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:23
İkindi
16:13
Akşam
18:40
Yatsı
20:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.