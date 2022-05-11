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İstanbul Havalimanı'ndan uçan şirket sayısı 84'e çıktı

11.05.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berniq Havayolları, 8 Mayıs'ta 1320 uçuşta yaklaşık 215 bin yolcuyla salgın sonrası rekor kıran İstanbul Havalimanı'ndan Bingazi seferlerine başladı

İSTANBUL (AA) - Berniq Havayolları, 8 Mayıs'ta 1320 uçuşta yaklaşık 215 bin yolcuyu ağırlayarak salgın sonrası rekor kıran İstanbul Havalimanı ile Libya'nın Bingazi şehri arasında seferlere başladı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından açıklanan verilere göre, "Uluslararası Yolcu Trafiği" kategorisinde geçen yıl ağırladığı 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olan İstanbul Havalimanı, yeni hava yolu şirketlerini ağırlamaya devam ediyor.

Merkezi Libya'nın Bingazi şehrinde bulunan Berniq Havayolları, İstanbul Havalimanı'na seferlere başladı. Şirket, haftanın 2 günü Bingazi-İstanbul arasında karşılıklı sefer yapacak.

İcra edilen ilk seferle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular ile uçuş ekibi, uçağın kapısında çiçeklerle karşılandı.

- 8 Mayıs'ta yolcu ve sefer rekoru

Ramazan Bayramı dolayısıyla konulan ek seferlerle 8 Mayıs Pazar günü düzenlenen 1320 uçuşta 215 bine yakın yolcuya ev sahipliği yapıp salgın sonrası rekora imza atan İstanbul Havalimanı'ndan 15'i kargo olmak üzere sefer yapan hava yolu şirketi sayısı Berniq Havayolları ile 84'e ulaştı.

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