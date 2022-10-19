İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, maden ocağındaki patlamada yaralananları ziyaret etti:

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağındaki patlamanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen kazada yaralanan hastaların durumları hakkında bilgi alan Prof. Dr. Memişoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye, vefat edenler için başsağlığı dileyen Memişoğlu, "Burada yaralılarımız var. Bütün ekip, bütün hastane, bütün ülke, devletimiz, hep beraber onların şifası için çaba gösteriyoruz." dedi.

Memişoğlu, şu anda 5 hastanın yoğun bakımda olduğunu, tüm ekibin hastaların hepsiyle bire bir ilgilendiğini belirtti.

Hastanede ekip ruhuyla çalışıldığına dikkati çeken Memişoğlu, "Dahiliyecisinden, göğüs hastalıklarına, yoğun bakımına kadar bütün hocalarımız ve bütün ekip hastalarımızın iyileşmesi için çaba harcıyor. İnşallah elimizden geldiğince onları sağlıklarına koşturacağız. Ben huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Prof. Dr. Memişoğlu, hasta yakınlarının da misafirleri olduğunu, onların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

- "Dünyanın en iyi imkanlarıyla hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyorlar"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin fiziki olarak dünyanın en iyi altyapıya sahip hastanesi olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten ülkemize, insanlığa çok büyük sağlık hizmeti sunan çok büyük bir alan burası. Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi şartlarında, en iyi imkanlarıyla hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Memişoğlu, maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından hastaneye getirilen yaralıların durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Tabii ki geniş yanıklı hastalarda sadece yanıkla ilgili sorun değil, bir süre sonra bütün sistemle ilgili ihtiyaçları var. İlk müdahaleleri gerçekten çok iyi yapılıyor. Şu anda da hastalarımız kritik olmasına rağmen her türlü tedavi uygulanıyor. Tabii bu insanlar da merak ediyor ama özellikle 2 hastamızın durumları biraz kritik. İnşallah bunlar da toparlayacak. Diğer hastalarımıza da her türlü destek verilerek tedavileri yapılıyor.

Ben herkese, bütün topluma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler, sağlıkçılar her türlü donanıma ve bilgiye sahip olarak, elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah onları buradan taburcu ederiz. Tabii sağlık ve sağlık altyapısıyla elimizden geleni yapacağız. Sonuçta arkadaşlar, ekip olarak her şeyi yapıyorlar. Bundan sonrası bir süreçtir, hep beraber göreceğiz."



