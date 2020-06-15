İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nden yeni kararlar

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında haziran ayı sonuna kadar 50 kişinin üzerindeki gösteri, açık hava toplantısı, uğurlama, çadır kurma gibi eylemleri yasaklandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 14 haziranda Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplanan İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi bazı kararlar aldı. Yazılı ve görsel medyada yer alan, bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının, insanların toplu olarak bir araya gelmelerine sebebiyet verecek eylem/etkinlik programları düzenleyeceklerine ilişkin haberlerin değerlendirildiği toplantıda Kovid-19 salgınına ilişkin önlemler değerlendirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın ilan edilen ve Türkiye'de de salgın riski olan Kovid -19 hastalığının en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaştığının hatırlatıldığı açıklamada, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu vurgulandı.

Aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak, vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması nedeniyle vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sivil Toplum Kuruluşlarının insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi ile vatandaşların, meydanlarda, sokak ve caddelerde, sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesi, yan yana yürüyen vatandaşların sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri için uyarılmasına dair İl Hıfzıssıhha Meclisinin 16.03.2020 tarih 4 No.lu kararı ile 03.04.2020 tarih ve 20 No.lu kararı halen yürürlükte bulunmaktadır." Açıklamada, salgına karşı önleyici tedbirler kapsamında haziran ayı sonuna kadar alınan kararlar şöyle sıralandı: - Eylem/etkinlik programında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması.